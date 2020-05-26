НАБУ предотвратило нанесение ОГХК убытков на 80 млн грн посредством вывоза титанового сырья без оплаты

Национальное антикоррупиционное бюро (НАБУ) инициировало наложение в течение суток ареста на около 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), что помешало намерениям иностранной компании-посредника вывезти без оплаты эту продукцию.

Как сообщается в пресс-релизе НАБУ во вторник, благодаря совместным усилиям НАБУ, САП и нового руководства стратегического государственного предприятия (100% акций находится в собственности государства) удалось предотвратить нанесение ОГХК ущерба на около 80 млн грн.

"Это очередной убедительный пример того, что сотрудничество правоохранительных органов и топ-менеджмента госпредприятий является важным инструментом противодействия коррупции", - констатирует пресс-служба.

При этом уточняется, что о намерении иностранной компании-посредника (из ОАЭ) в течение суток вывезти из Одесского торгового морского порта без осуществления оплаты 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата) Национальному бюро 22 мая текущего года сообщило новоназначенное руководство ОГХК. Указанное сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднику с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед ОГХК составляла примерно 400 млн грн.

Поэтому, по письменному решению директора Национального бюро, в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств, во исполнение ч.9 ст. 170 УПК Украины, 22 мая почти на 20 тыс. тонн ильменитового концентрата был наложен арест. В дальнейшем, как того требует закон, по ходатайству САП было подано ходатайство в Высший антикоррупционный суд, который 26 мая принял соответствующее решение.

Как сообщалось, детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП с 2016 года осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ОГХК при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники. В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд. Однако схемы продажи титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту компании-посредники сохранены, что обусловило необходимость продолжения досудебного расследования.

Следствие продолжается.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.