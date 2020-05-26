Герус просит СБУ и АМКУ расследовать возможные манипуляции на рынке э/э со стороны "вертикально-интегрированной компании"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии просит Службу безопасности и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".

"Прошу провести расследование действий участников рынка, приведших к обвалу цены, возможные манипуляции с заявками на покупку и продажу электроэнергии, в частности проверить действия участников рынка, которые являются связанными между собой и составляют вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу на рынке электроэнергии, и привлечь виновных лиц к ответственности", – говорится в депутатском обращении Геруса от 26 мая, адресованном главе СБУ Ивану Баканову и главе АМКУ Юрию Терентьеву, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Народный депутат указывает, что в период 25-26 мая произошел обвал цен на рынке "на сутки вперед", в результате которого цена электроэнергии базовой нагрузки в понедельник, 25 мая, составила 791 грн/МВт-ч, во вторник, 26 мая, – 858 грн/МВт-ч, что на 40% и 36% ниже показателей понедельника-вторника прошлой недели.

По данным главы комитета, спрос на э/э в эти дни упал до экстремально низкого уровня 58,4-58,6 МВт-ч, что на 26-50% ниже показателей аналогичных дней прошлой недели.

По мнению автора письма, наблюдающиеся колебания на рынке э/э не отвечают динамике спроса на ресурс на фоне выхода из карантина, начала работы электротранспорта и похолодания и могут быть результатом манипуляций.

При этом Герус обращает внимание глав ведомств, что возможностями манипулирования рыночной ценой располагает "вертикально-интегрированная компания, которая является крупным игроком не только со стороны генерации и продажи электроэнергии, а также со стороны ее покупки, поскольку контролирует целую группу энергоснабжающих компаний, поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения".

"Резкое уменьшение заявок на покупку при скоординированных действиях с генерирующими компаниями может быть подтверждением такой недобросовестной конкурентной борьбы и злоупотребления монопольным положением", – подчеркнул глава энергокомитета Рады.