Экономика

14:30 26.05.2020

Макрон намерен выпустить во Франции не менее 1 млн "чистых" автомобилей за 5 лет

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Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, как ожидается, объявит о плане по оказанию помощи пострадавшей от последствий пандемии COVID-19 автомобильной отрасли и дальнейшем развитии этого сектора, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По их данным, французский лидер заявит о целях сделать Францию ведущей страной по производству автомобилей и произвести за пять лет как минимум один миллион экологически чистых транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии - например, на электричестве.

Во вторник Макрон в Елисейском дворце встречается с президентом Renault Жан-Домиником Сенаром, а затем с рядом министров. Позже во вторник глава государства отправится на завод компании Valeo, которая занимается производством автомобильных комплектующих.

Ранее Макрон написал в Twitter, что программа правительственной помощи национальной автомобильной промышленности, в том числе Peugeot-Citroen и Renault, а также поставщикам запчастей, будет "значительно" увеличена.

Теги: #франция #автомобили #макрон
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