Экономика

11:33 26.05.2020

"Укрзализныця" готова к возобновлению пассперевозок, но дату их запуска пока не изменяли

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"Укрзализныця" готова к возобновлению пассперевозок, но дату их запуска пока не изменяли

АО "Укрзализныця" технически готова к возобновлению пассажирских перевозок до ранее определенного срока (с 1 июня 2020 года), однако дату запуска пассперевозок на ж/д транспорте пока не меняли.

"Укрзализныця" технически уже готова начать пассажирские перевозки, однако постановление правительства регламентирует дату - 1 июня. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, исходя из эпидемических показателей областей и решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщили агентству в пресс-службе "Укрзализныци", согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года, после принятия решения региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ослаблении противоэпидемических мероприятий в регионах, компания назначит поезда в данных регионах, и начнет продажи проездных документов.

В Мининфраструктуры подтвердили, что продажи ж/д билетов могут быть начаты уже в ближайшее время по тем областям, где будет положительное решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий.

В то же время, в министерстве подчеркнули, что планируют придерживаться ранее разработанного алгоритма запуска ж/д перевозок в несколько этапов: с 1 июня курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс"; на втором этапе планируется запустить все пригородные поезда в светлое время суток и все пассажирские поезда, кроме сезонных; на третьем этапе предлагается открыть международное ж/д сообщение, а также и сезонные поезда.

Теги: #карантин #укрзализныця
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