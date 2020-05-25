ФГВФЛ с 21-й попытки продал одесский стадион "Черноморец" американской Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 21-й попытки продал на аукционе нежилые здания стадиона "Черноморец" в Одессе, числившиеся на балансе неплатежеспособного Имэксбанка, американской компании Allrise Capital Inc (Ирвин, Калифорния) за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,139 млрд грн), сообщил Фонд на сайте в понедельник.

Согласно релизу, торги состоялись 22 мая 2020 года по голландской модели (с понижением цены) на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN).

Отмечается, что ФГВФЛ ожидает подписания договора и перечисления средств, которые будут направлены на удовлетворение требований кредиторов Имэксбанка и государства. Организация уточнила, что вкладчикам банка было выплачено 4,2 млрд грн гарантированного возмещения.

В состав лота вошла нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы общей площадью 80,3 тыс. кв. м. – стадион "Черноморец", которая включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр., отмечала организация.

По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Ранее он неоднократно выставлялся на "ProZorro.Продажи" и на FFN, но отсутствие интереса к "Черноморцу" привело к снижению стоимости.

ФГВФЛ уточнил, что цена продажи объекта на первых торгах стартовала со 100% балансовой стоимости – 3,66 млрд грн, что в 3,2 раза ниже стартовой цены на аукционе 22 мая и в 18,9 раза – цены продажи.

Фонд напомнил, что 16 мая 2017 года банку под управлением ФГВФЛ удалось взыскать залог и вступить в право собственности на нежилые здания центрального стадиона "Черноморец", добавив, что на протяжении всей процедуры ликвидации стадион становился предметом судебных тяжб и даже судебного ареста, который удалось снять только в 2019 году в судебном порядке.

"Учитывая социальную значимость объекта 24 мая 2017 года между ФГВФЛ, ОО "Федерация футбола Украины" и АО "Имэксбанк" был заключен трехсторонний меморандум, согласно которому стороны выразили заинтересованность в поддержании и сохранении всех его функциональных свойств и их использовании по целевому назначению с целью развития футбола на местном уровне и продолжении всех социальных программ в регионе, связанных с использованием стадиона", – отмечается в сообщении.

Согласно профилю в LinkedIn, Allrise Capital Inc. – это частная фирма, которая специализируется на предоставлении финансовых услуг. Её операционным директором является Михаил Трубчик.

Имэксбанк основан в 1994 году. На 1 января 2015 года его крупнейшим акционером являлся Леонид Климов (36,7917%). Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка 21 мая 2015 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов Имэксбанк занимал 22-е место (11,379 млрд грн) среди 158 украинских банков.