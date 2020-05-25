ПриватБанк попытается вернуть выплаченные А-Банку и ФК "Динамо-Киев" 407 млн грн, в связи с подтверждением Суркисом участия в медиагруппе "1+1"

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в Окружной административный суд города Киева и Шестой апелляционный административный суда с заявлениями о пересмотре постановлений обоих судов о взыскании с банка в пользу принадлежащих семье Суркисов А-Банка (Киев) и ФК "Динамо Киев" 407 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы банка в понедельник, пересмотр стал возможен из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе"1+1".

"Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком", – отмечается в сообщении.

Пресс-служба отметила, что обстоятельство владения и распоряжения долей в телеканале "1+1" опровергалось и опровергается Суркисом и связанными с семьей Суркисов компаниями в Украине.

Она также подчеркнула, что украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК "Динамо Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе.

"ПриватБанк считает, что решения по делам А-Банка и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должна быть подтверждена законность определения господина Игоря Суркиса связанным с ПриватБанком лицом", – указано в сообщении.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 15 июня в 10:30 продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

На предыдущем состоявшемся заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.