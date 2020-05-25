Экономика

14:04 25.05.2020

"Интергал-Буд" намерен завершить ремонт в БЦ "Банк Бизнеса" во Львове в IV квартале

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Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) намерена завершить ремонтные работы в бизнес-центре (БЦ) "Банк Бизнеса" во Львове, где ранее располагался офис Проминвестбанка, в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина", около 30% площадей уже арендованы. Площадь сдаваемых офисов составляет 205-280 кв.м.

На нижних этажах здания расположится ресторан с несколькими зонами в разных форматах. Паркинг предусмотрен в МФЦ Rius для арендаторов БЦ.

По информации компании, стоимость аренды в центре составляет $25/кв. м (без НДС, коммунальных и эксплуатационных платежей).

Экс-офис Проминвестбанка в историческом здании в центре Львова площадью 2 тыс. кв. м был продан в 2019 году. Сумма инвестиций "Интергал-Буда" не разглашается. Согласно объявлению на сайте банка, общая цена здания составляет 125 млн грн.

"Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домом, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах.

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на конец 2019 года на стадии строительства у компании находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

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