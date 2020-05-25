МСБ для получения кредита по программе "Новые деньги" потребуется личное поручительство - премьер

Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе "Новые деньги" под личное поручительство, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас Минэкономики завершает работу над программой "Новые деньги", суть которой - в выдаче средств и компенсации процентов, чтобы они составили не более 3% по новому кредиту на срок от двух лет, и гарантия государства. Если это малый и средний бизнес, есть личное поручительство, то размер кредита в рамках фонда оплаты труда за предыдущие полгода до карантина - главная цель сохранить не менее 80% рабочих мест", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Гарантии государства должны ускорить выдачу таких кредитов, позволят обойтись без длительной бюрократической процедуры оценки рисков и отказов клиентам по формальным признакам, добавил премьер.

"Государство говорит: просто дайте малому и среднему бизнесу дешевые кредиты, пусть сохранит рабочие места, и за счет этого ресурса сможет продержаться шесть месяцев провального периода", - пояснил Денис Шмыгаль.



Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".