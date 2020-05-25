Экономика

12:20 25.05.2020

"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

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"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,7% (на 849,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца – до 3 тыс. 255,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) – до 3 тыс. 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #промышленность
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