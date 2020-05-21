Экономика

17:20 21.05.2020

Прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции

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Прогноз падения ВВП Украины в 2020г на 4,8% пока прежний, есть вопросы по курсу и инфляции

Основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"К настоящему времени мы не обновляем макропрогноз. Сейчас мы полагаем, что наши расчеты имеют право сбыться. Самое главное - объем ВВП и занятость. В целом пока что мы видим, что по ВВП двигаемся в нашем фарватере", – сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Петрашко напомнил о существующей практике уточнения макропрогноза дважды в год: поскольку любое его изменение влечет за собой бюджетные изменения, то частые уточнения макропрогноза нецелесообразны.

"Пока что мы не считаем, что макропрогноз будет другим. Так, мы думаем, что будут некоторые нюансы – разбежности по инфляции и курсу гривни. И это не мелкие, а важные темы, которые мы мониторим", – отметил министр.

Он пояснил, что курс гривни в последнее время заметно укрепился и сейчас находится достаточно далеко от определенного в госбюджете ориентира – 26,7 грн/$1 против 29,5 грн/$1.

В отношении инфляции Петрашко еще раз подчеркнул, что определенные в правительственном прогнозе 11,6%, по его мнению, не несут угрозу макроэкономической стабильности, однако позволят рассчитывать на более быстрое восстановление экономики. По его словам, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%.

Глава Минэкономики отметил: если будет очевидна ошибка с прогнозом инфляции или курса, то необходимо будет принимать компенсаторные меры для бюджета.

Теги: #петрашко #прогноз #ввп
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