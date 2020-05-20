Регулятор ФРГ освободил газопровод "Северный поток 1" от регулирования
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС, сообщает Nord Stream AG.
Принятое решение о дерогации действительно 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.
Компания Nord Stream AG в своем комментарии отмечает, что при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.
Трансбалтийский газопровод протяженностью 1224 км мощностью 55 млрд куб. м в год был введен в ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано более 345 млрд куб. м газа.