Интернет-магазин "Фокстрот" увеличил товарооборот в апреле-2020 более чем в 4 раза, долю e-commerce в 1,5 раза

Интернет-магазин "Фокстрот" в апреле 2020 года увеличил товарооборот более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля e-commerce возросла в 1,5 раза, сообщила пресс-служба компании.

"Мы на собственном примере убедились, что кризис, связанный с карантином, в очередной раз показал необходимость и важность развития омниканальной модели. Более того, мы планировали прийти к этим показателям к концу года. Но, даже перенаправив объем сил и вложений, в короткие сроки нам удалось эффективно их использовать и получить запланированный товарооборот", – цитирует пресс-служба е-сommerce директора бренда "Фокстрот" Кирилла Попова-Черкасова.

Кроме того, в активную фазу карантина возрос трафик интернет-магазина, по итогам апреля зафиксировано 8,5 млн посетителей сайта, сообщила компания.

Как сообщалось, "Фокстрот" подключил к доставке своих товаров почтово-логистического оператора Justin с целью расширения покрытия клиентской доставки. На конец марта 2020 года клиентская доставка "Фокстрот" покрывает 28 тыс. населенных пунктов в Украине.

ООО "ГК "Фокстрот" зарегистрировано в 2004 году.

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

Уставный капитал компании составляет 160 млн грн.