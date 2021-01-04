Экономика

11:41 04.01.2021

НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

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НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Национальный банк Украины (НБУ) с 4 января запустил круглосуточный интернет-магазин по продаже нумизматической продукции, сообщила пресс-служба НБУ в понедельник.

Согласно сообщению, памятные монеты и сувенирная продукция банкнотно-монетного двора в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ, а для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса.

В пресс-службе пояснили, что для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию, оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку.

Указывается, что оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой систем "Простир", Visa или MasterCard, а доставка будет осуществляться компаниями "Новая Почта" и "Укрпочта".

Помимо этого, предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, что находится в помещении Нацбанка по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

Нацбанк отметил, что планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и внедрить доставку нумизматической продукции за рубеж.

Теги: #нбу #монеты #интернет_магазин
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