Рынок ресторанов Украины может сократиться вдвое – основатель сети Mafia

В связи с негативным влиянием коронакризиса украинский ресторанный рынок в ближайшие шесть-десять месяцев может сократиться минимум в два раза, считает основатель и совладелец сети ресторанов Mafia Тарас Середюк.

"Возможно, я пессимист, но считаю, что рынок схлопнется, он уменьшится минимум в два раза. Все то, что будет происходить в ближайшие шесть-десять месяцев, повлияет на это. У нас начинается война с нашими арендодателями, у нас начинается большая война с государством относительно того, какие налоги будем платить. У нас начинается большая война с поставщиками, которые остро отреагировали на призывы "ничего никому" (не платить - ИФ) и очень воинственно многие из них настроены", - отметил он во время онлайн-встречи вновь созданной Украинской ресторанной ассоциации.

По словам Середюка, сейчас перед участниками рынка стоит задача максимально сохранить ресторанную отрасль, способствовать сокращению банкротств и сохранению рабочих мест.

Кроме того, основатель Mafia убежден: сегодня все рестораторы должны поддержать инициативу, которой вводится на рынке правило относительно аренды помещений в размере "не более 10% от оборота".

"Мы создадим новое правило для рынка – не более 10% от оборота. В конечном итоге это может превратиться в то, что, заключая длительные договора аренды, мы сможем капитализировать рестораны и продавать их вместе с долгосрочными договорами аренды с 10% от товарооборота, как это, например, происходит в Германии или во Франции", - добавил он.