Экономика

13:02 19.05.2020

Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

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Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2373).

За соответствующий проект закона, направленный на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционирования Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ), на заседании парламента во вторник проголосовали 288 народных депутатов.

Как комментировал ранее глава энергетического комитета парламента Андрей Герус, принятие законопроекта среди прочего позволит НАЭК "Энергоатом" привлечь на программы безопасности дополнительные кредитные средства в размере EUR200 млн.

Как сообщалось, принятый 24 апреля в первом чтении законопроект №2372, предусматривает отмену возникшего после законодательных изменений в 2016 году распространения законов Украины "Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" на надзор за соблюдением требований безопасности в сфере использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в этой сфере.

По мнению авторов законопроекта, нормы этих законов не учитывают специфику сферы использования ядерной энергии, связанной с повышенной опасностью, а также ограничивают независимость ГИЯРУ. Возобновление независимости ГИЯРУ является условием ряда международных документов, в частности Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического Энергетического Партнерства между Украиной и ЕС совместно с Европейским сообществом по атомной энергии, а также договоренностями между Украиной и Энергетическим сообществом по атомной энергии относительно предоставления займа НАЭК "Энергоатом".

Теги: #законопроект #рада #энергетика
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