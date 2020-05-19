Экономика

10:05 19.05.2020

"Укрзализныця" создает испытательную лабораторию для усиления проверки качества продукции ж/д транспорта

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"Укрзализныця" создает испытательную лабораторию для усиления проверки качества продукции ж/д транспорта

АО "Укрзализныця" (УЗ) создает единую аккредитованную испытательную лабораторию на базе Научно-внедренческого центра (НВЦ) филиала "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта" с целью усиления проверки качества продукции железнодорожного транспорта.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, ожидаемый экономический эффект для компании после воплощения проекта составит до 3 млн грн в год.

УЗ отмечает, что к настоящему времени к указанному филиалу была присоединена Главная измерительная химико-технологическая и экологическая лаборатория регионального филиала "Южно-Западная железная дорога" с переводом всего действующего штата.

"Создание нового подразделения позволит расширить сферу аккредитации испытательной лаборатории на 103 новых метода испытаний. Уже начато обучение специалистов нового подразделения, разработана новая документация системы управления качеством с учетом новых направлений испытаний, подготовлена заявка в Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) на расширение сферы аккредитации НВЦ с учетом новых методов испытаний", - цитирует пресс-служба компании члена правления УЗ Франтишека Буреша.

По его словам, проведение планового мониторинга со стороны НААУ касательно подтверждения компетенции и получения аттестата на расширение сферы аккредитации НВЦ запланировано на ноябрь 2020 года.

В ближайшее время, после покупки нового испытательного оборудования, компания планирует расширить спектр испытаний, в том числе спектрального анализа масел, смазок, сталей и чугунов. Кроме того, с присоединением указанной лаборатории в филиал НИКТИ расширены научно-исследовательские работы по проверке качества горюче-смазочных материалов, условий труда работников на железнодорожном транспорте, занятых на тяжелых и опасных видах работ, и тому подобное.

"Принятие всех необходимых организационных мероприятий и подтверждение компетенции НВЦ, в том числе при расширении сферы аккредитации со стороны НААУ, позволит компании не только ввести новые инновационные методы контроля качества железнодорожной продукции и получить экономический эффект на уровне около 3 млн грн в год, но и поднять надежность и безопасность перевозочного процесса на более высокий уровень", - говорится в сообщении.

Теги: #транспорт #нии #укрзализныця #лаборатория
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