Экономика

16:30 18.05.2020

Затянувшаяся приватизация "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией – Буславец

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Затянувшаяся приватизация "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией – Буславец

Длящаяся годами процедура приватизации "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией и решении оперативных государственных задач, в частности, отметила врио министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" в качестве примера она привела решение компании по включению в работу газо-мазутных блоков в условиях профицита угля.

"Нам сейчас необходимо обеспечить гарантированный сбыт добываемой на государственных шахтах продукции, а "Центрэнерго" решило по каким-то причинам перейти на газо-мазутные блоки. Мне непонятна эта стратегия компании, в которой мажоритарный пакет акций принадлежит государству, и в которую вкладывались деньги для переоснащения блоков на сжигание угля марки "Г", добываемого на госшахтах", – сказала она.

Буславец напомнила, что министерство как орган управления не имеет возможности влиять на действия генкомпании.

"Вы знаете, что ее акции у Фонда госимущества и, честно говоря, это никогда не способствовало эффективному управлению. Либо компания находится в отраслевом управлении, либо происходит то, что мы наблюдаем на протяжении последних лет", – отметила Буславец.

Она выступает за скорейшую приватизацию ПАО "Центрэнерго" для обеспечения эффективного управления.

"Я считаю, что нужно приватизировать "Центрэнерго" на прозрачных торгах с привлекательным кейсом. Нужно, чтобы руководство (ФГИ – ИФ) очистило компанию от долгов, приняло все необходимые меры для минимизации какого-либо негативного влияния на оценку предприятия к приватизации. Практика показывает, что государство у нас часто неэффективный управленец", – сказала она.

Теги: #буславец #центрэнерго
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