МАУ отложила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля из-за негативного прогноза для отрасли

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отложила продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года, об этом на своей странице в Facebook в выходные написал президент МАУ Евгений Дыхне.

"Многие задают вопрос, почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный, и Украина является частью глобального тренда", - заявил он.

Дыхне отметил, что авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее 2023 года, при этом прежде всего будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, а выручка авиакомпаний в текущем году снизится на $314 млрд.

Президент МАУ также отметил, что планируется изменение базового продукта компании на основании глубокого понимания эффекта от Сovid-19, в том числе отказ от горячего питания и предоставление упакованных блюд, отказ от перевоза в салоне ручной клади, бесконтактная регистрация на рейс, терминалы для температурного скрининга, временное закрытие бизнес-лаунжей, приостановка продажи в duty free.

Вместе с тем Дыхне добавил, что ускоренный переход на удаленную работу приведет к структурным изменениям после Сovid-19 и замедлит восстановление спроса, в том числе существенно пострадают бизнес-перелеты.

"Авиакомпании будут оптимизировать свои расходы на флот: большая часть самолетов будет поставлена "на бетон", ускорятся планы по выводу из флота старых авиалайнеров, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных. Серьезное давление ожидает лизингодателей, особенно обладателей старых воздушных суден и широкофюзеляжных самолетов", - отмечает ог.

По мнению Дыхне, приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком: авиакомпании будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также попытаются снизить лизинговые платежи.

Президент МАУ также отметил, что лизингодатели будут оздоравливать баланс путем продажи самолетов, снижения цен и реструктуризации долговых обязательств, что в свою очередь вызовет избыток предложения на рынке и повлияет на планы поставок. Соответственно, избыточное предложение воздушных судов в лизинге будет мешать росту производства, при этом планы по замещению (выводу старых самолетов с введением в парк новых типов) могут быть сохранены.