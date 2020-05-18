Экономика

11:42 18.05.2020

МАУ отложила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля из-за негативного прогноза для отрасли

2 мин читать
МАУ отложила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля из-за негативного прогноза для отрасли

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отложила продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля 2020 года, об этом на своей странице в Facebook в выходные написал президент МАУ Евгений Дыхне.

"Многие задают вопрос, почему мы закрыли продажи на сайте до 1 июля. Ответ прост: мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный, и Украина является частью глобального тренда", - заявил он.

Дыхне отметил, что авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее 2023 года, при этом прежде всего будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, а выручка авиакомпаний в текущем году снизится на $314 млрд.

Президент МАУ также отметил, что планируется изменение базового продукта компании на основании глубокого понимания эффекта от Сovid-19, в том числе отказ от горячего питания и предоставление упакованных блюд, отказ от перевоза в салоне ручной клади, бесконтактная регистрация на рейс, терминалы для температурного скрининга, временное закрытие бизнес-лаунжей, приостановка продажи в duty free.

Вместе с тем Дыхне добавил, что ускоренный переход на удаленную работу приведет к структурным изменениям после Сovid-19 и замедлит восстановление спроса, в том числе существенно пострадают бизнес-перелеты.

"Авиакомпании будут оптимизировать свои расходы на флот: большая часть самолетов будет поставлена "на бетон", ускорятся планы по выводу из флота старых авиалайнеров, отказ от заказанных самолетов, особенно широкофюзеляжных. Серьезное давление ожидает лизингодателей, особенно обладателей старых воздушных суден и широкофюзеляжных самолетов", - отмечает ог.

По мнению Дыхне, приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком: авиакомпании будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также попытаются снизить лизинговые платежи.

Президент МАУ также отметил, что лизингодатели будут оздоравливать баланс путем продажи самолетов, снижения цен и реструктуризации долговых обязательств, что в свою очередь вызовет избыток предложения на рынке и повлияет на планы поставок. Соответственно, избыточное предложение воздушных судов в лизинге будет мешать росту производства, при этом планы по замещению (выводу старых самолетов с введением в парк новых типов) могут быть сохранены.

Теги: #дыхне #мау #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 17.05.2020
Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

Ветрено и дождливо будет в Украине в начале недели

12:02 16.05.2020
Относительно теплая погода с дождями будет в Украине в ближайшие дни

Относительно теплая погода с дождями будет в Украине в ближайшие дни

15:10 15.05.2020
В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

09:44 14.05.2020
Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

Мининфраструктуры предложило авиакомпаниям компенсировать только чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина - МАУ

01:21 14.05.2020
Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

06:59 13.05.2020
Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США до 147 тыс. человек

Американские эксперты повысили прогноз по уровню смертности из-за COVID-19 в США до 147 тыс. человек

15:55 12.05.2020
Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

Минэкономики оценило сокращение ВВП Украины в I кв.-2020 в 1,2%

12:17 12.05.2020
В Украине похолодает, местами дожди и ночные заморозки

В Украине похолодает, местами дожди и ночные заморозки

12:09 12.05.2020
В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

В Киеве днем ожидаются грозы и шквалы

12:26 10.05.2020
В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕРМАК МВФ

Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Кривая доходности евробондов Украины нормализовалась благодаря принятию банковского закона и перспективам программы с МВФ

КУРС НБУ ГРИВНА

Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

ЕВРО 2012 СТАДИОНЫ АЭРОПОРТЫ КАБМИН

Кабмин Украины взялся за решение проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

ВВП ГОССТАТ

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине следует пересмотреть подходы к развитию атомной генерации – Буславец

Беларусь ведет переговоры с КНР о двух займах - Fitch

Ryanair в 2020 фингоду сократила прибыль на 27%, ожидает убытка в I финполугодии этого года

Минреинтеграции создало госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" для управления КПВВ – Резников

Millstone&Co приобрела компанию “ДМ КАПИТАЛ”

Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от ЕС

Глава Нацбанка Украины Смолий намерен возглавлять центробанк до 2025 года

Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

Кривая доходности евробондов Украины нормализовалась благодаря принятию банковского закона и перспективам программы с МВФ

Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА