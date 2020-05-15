Экономика

19:09 15.05.2020

Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

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Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

Цены на одежду в США в апреле были на 12% ниже мартовского уровня, что сравнимо с рождественскими скидками, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Adobe Digital Economy.

Это стало максимальным падением за последние пять лет, что объясняется влиянием вспышки коронавиурса на розничные продажи. В среднем снижение цены в апреле по сравнению с мартом составляет 2,9%.

"Наблюдаемое в апреле снижение цен на одежду сопоставимо с уровнем скидок в некоторых категориях в период от черной пятницы от киберпонедельника", - отметил вице-президент по маркетингу и изучению потребительских предпочтений Adobe Джон Коплэнд.

При этом, по данным Adobe, онлайн продажи подскочили на 34%.

Согласно исследованию Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), более 70% потребителей не будут осуществлять покупки в обычных магазинах в течение достаточно долгого времени. Проникновение электронной торговли может вырасти до 30% с 25%, зафиксированных до вспышки коронавируса.

Три четверти покупателей будут тратить в магазинах меньше, чем до пандемии.

По оценке аналитиков Wells Fargo, покупательское поведение, наблюдавшееся ранее, вряд ли восстановится до Рождества.

Теги: #коронавирус #одежда #цены
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