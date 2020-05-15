Экономика

14:54 15.05.2020

"Нова пошта" начала размещение облигаций на 700 млн грн

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"Нова пошта" начала размещение облигаций на 700 млн грн

Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, с 11 мая начала размещение облигаций серии "В" на 700 млн грн.

Соответствующий выпуск облигаций зарегистрирован НКЦБФР 7 мая 2020 года.

Облигации выпущены на срок до 17 февраля 2023 года с купонной ставкой 16% и периодичностью выплат четыре раза в год. Период размещения – с 11 мая по 10 июля 2020 года.

Как сообщалось, в 2020 году компания намерена инвестировать в свое развитие $100 млн.

"Нова Пошта" в феврале-апреле 2019 года осуществила закрытое размещение облигаций на сумму 300 млн грн под 22% годовых со сроком обращения до 22 августа 2020 года. Средства от размещения облигаций были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений эмитента.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл".

Теги: #нова_пошта #облигации
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