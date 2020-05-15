Экономика

11:42 15.05.2020

Молдавия до конца 2020г создаст независимую компанию для транспортировки природного газа - "Молдоватрансгаз"

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Молдавия до конца 2020г создаст независимую компанию для транспортировки природного газа - "Молдоватрансгаз"

Отделение и обеспечение независимого функционирования предприятия "Молдоватрансгаз" должно быть реализовано в намеченные сроки, до конца 2020 года - с таким поручением выступил председатель правления совместной молдавско-российской акционерной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, который провел расширенное заседание по данной теме.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс" в администрации АО "Молдовагаз", его участники рассмотрели вопросы оценки имущества "Молдоватрансгаз", разработки новой программы его деятельности, оптимизации штатного расписания и инвестиционных планов.

Представитель "Молдовагаз" сказал, что обеспечение операционной и юридической независимости оператора транспортной системы природного газа предусмотрено Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, который должен быть внедрен в Молдавии до 31 декабря 2020 года.

Ранее Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил детальный план мероприятий по отделению "Молдоватрансгаза". Он предусматривает 12 этапов, в ходе которых до 1 октября 2020 года должны быть завершены все 23 основных действий и 61 дополнительное.

Среди основных мероприятий плана значатся формирование самостоятельной договорной базы на поставку и транспортировку газа, передача оператору активов с правами собственности, обеспечение независимости персонала и управления компании, предоставление "Молдоватрансгазу" необходимых финансовых ресурсов для деятельности по транспортировке природного газа, формирование отдельного фирменного стиля, предоставление предприятию эффективного права принимать независимые от "Молдовагаза" решения в отношении активов, необходимых для эксплуатации, обслуживания, модернизации и развития газотранспортных сетей, а также права на получение финансирования на рынках капитала, в частности, за счет займов и взносов капитала.

В результате реализации данного плана, предприятие "Молдоватрансгаз" должно выполнить требования, касающиеся разделения и независимости оператора передающей системы в соответствии с нормами Евросоюза.

Теги: #газ #молдавия #газопровод #молдоватрансгаз
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