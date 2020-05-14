Экономика

20:57 14.05.2020

Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время – замглавы ОП

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Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время – замглавы ОП

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (№1210) вступит в силу в ближайшее время, подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Принятый парламентом законопроект позволит продолжить реформирование Государственной налоговой службы путем преобразования ее в единое юридическое лицо и повышения прозрачности ее деятельности. Кроме того, законопроект содержит ряд важных норм, направленных на совершенствование системы администрирования налогов, предусматривает имплементацию положений плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы, расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации и др.", - отметила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Ковалив указала, что вызовы для бизнеса, связанные с пандемией COVID-19, требуют ответа и от фискальных органов.

"В кратчайшие сроки планируется внесение в парламент законодательных инициатив, направленных на упрощение администрирования налогов, урегулирование сроков внедрения новых фискальных инструментов, исходя из экономической ситуации, связанной с карантинными ограничениями в Украине и мире, усиление прозрачности и подотчетности деятельности налоговой службы и уменьшения размеров штрафов", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс. Принятие этого документа является одним из условий новой программы с МВФ.

Закон предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). К отмене "соевых правок" в декабре 2019 года призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада в декабре 2017 года приняла "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Теги: #налоги #ковалив #офис_президента #законопрект
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