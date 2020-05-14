Fitch: выручку нефтехимических компаний EMEA будет определять структура конечных рынков

Показатели нефтехимических компаний Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) будут зависеть от структуры их конечных рынков и ассортимента производимой продукции, сообщается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Эти факторы будут определять степень и продолжительность стрессов, обусловленных пандемией коронавируса, и оказывать более значительное влияние на доходы в 2020 г., чем наличие интеграции или дешёвого сырья, исторически в большей степени влиявшее на финансовые результаты", - говорится в сообщении.

Нефтехимическая продукция используется целым рядом конечных рынков, от производства автозапчастей до упаковки пищевых продуктов. Как правило, цены на продукцию более волатильны, чем объемы продаж.

В то же время рецессия, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, отличается от предыдущих кризисов, поскольку она будет оказывать более существенное влияние на объемы.

Аналитики Fitch разделили конечные рынки нефтехимической продукции на три группы в зависимости от их подверженности влиянию стрессов по объемам в 2020-2021 гг.

К группе "более высокая" степень подверженности относятся автомобильная промышленность, производство товаров непервой необходимости (текстиль, бытовая техника и электроника), строительство, транспортировка, топливо, нефть и газ. Средняя степень присвоена, в том числе, металлургическому и горнодобывающему секторам. Группа "более низкая" степень подверженности включает в себя пищевую промышленность и сельское хозяйство, упаковку, производство предметов личного пользования и медицинских товаров, медицинское оборудование.

"Мы оценили потенциальное давление на выручку рейтингуемых нефтехимических компаний EMEA в зависимости от структуры ассортимента производимой продукции по конечным рынкам. Исходя из этого анализа, INEOS Group Holding (IGH) имеет самую высокую подверженность наиболее рисковым рынкам, в то время как "Казаньоргсинтез" и SABIC зависят от более устойчивых конечных рынков, таких как упаковка", - отмечается в отчете.

В то же время давление на выручку не обязательно приведет к давлению на маржу. Факторы, которые могут сгладить давление на маржу, включают способность компании переключаться с производства одних видов продукции на другие (британская IGH имеет наиболее высокую гибкость в этом плане среди сопоставимых компаний), позицию по затратам относительно сопоставимых компаний (саудовская SABIC и "СИБУР" имеют наиболее низкие затраты), рыночные цены на сырье (наиболее благоприятные для IGH, "Казаньоргсинтеза" и турецкой Petkim), а также потенциально позитивное влияние обменного курса, если расходы на сырье номинированы в национальной валюте.

Увеличению маржи нефтехимических компаний в настоящее время способствуют дешевые нефть, нафта и этан. Однако это лишь временное явление, поскольку нефтехимический сектор представляет собой конкурентный рынок в основном стандартизированной продукции, и цены на продукцию в конечном итоге придут в соответствие с ценами на факторы производства.

"Некоторые производители, такие как "СИБУР" и SABIC, ранее получали преимущества от интеграции низкозатратных поставок сырья. Это обуславливало разницу в марже в сравнении с менее интегрированными компаниями. Однако мы ожидаем, что более дешевое сырье, доступное теперь неинтегрированным компаниям, усилит ценовую конкуренцию по всей цепочке стоимости", - говорится в сообщении агентства.