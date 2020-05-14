Президент планирует ветировать налоговый закон №1210

Президент Украины Владимир Зеленский намерен наложить вето на принятый ранее Верховной Радой налоговый закон №1210, сопроводив своими предложениями, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

"На законопроект (№1210 - ИФ) будет наложено вето с предложениями и замечаниями президента. Исходя их этого, "соевые правки" с точки зрения реализации по данному законопроекту - вопрос снятый", - сказал он в ходе онлайн конференции в четверг.

По словам уполномоченного президента, сегодня есть понимание и поддержка по вопросу отмены "соевых правок" со стороны аграрного комитета и правительства и в планах пойти путем принятия депутатского законопроекта авторства депутата Олега Тарасова (фракции "Слуга народа")

"В конце мая Верховная Рада переходит в штатный режим работы, мы проведем дополнительные консультации с депутатскими группами, думаю, при активной работе в течение календарного месяца мы закроем этот вопрос, так как было публичное обещание президента по "соевым правкам", - отметил Лещенко.

Кроме того, Лещенко уточнил, что если законопроект будет принят, то вступит в силу с момента его обнародования.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 января этого года приняла закон с поправками в Налоговый кодекс, который предусматривает, в том числе, отмену так называемых "соевых правок", из-за которых экспортеры сои и рапса потеряли право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

Законопроект №1210 с технико-юридическими правками поддержали 283 народных депутата.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых "соевых правок".

В декабре 2017 года Верховная Рада приняла "соевые правки", которыми отменила возмещение НДС при экспорте сои с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.