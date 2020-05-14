Экономика

15:39 14.05.2020

IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

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IKEA запустила интернет-магазин с пунктами выдачи в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в четверг официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, пункты выдачи будут действовать в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry.

"Оставаясь преданной своему стремлению создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей в Украине, IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке и запуске интернет-магазина. В настоящее время шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами. Заказ можно делать на сайте www.ikea.ua", - говорится в официальном сообщении ритейлера.

Как в нем отмечается, покупатели смогут выбирать, где и как забрать свой товар – в одном из пунктов для получения заказов в Киеве бесплатно или с помощью услуги доставки на дом.

"На сегодня уже готовы начать работу два пункта - в "Ашан Рив Гош" (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry. Служба доставки организована в сотрудничестве с компанией DB Schenker. Мы делаем все для обеспечения бесперебойного осуществления покупок онлайн, тем не менее, будем благодарны за ваше терпение и понимание в случае возможных задержек в течение первых нескольких дней работы", - говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что функционирование компании организовано в соответствии с мерами безопасности IКЕА, а также в соответствии с требованиями и указаниями правительства Украины. Все сотрудники будут иметь доступ к необходимому защитному оборудованию и будут работать с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома", - цитируется в сообщении руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Теги: #ikea #онлайн #магазин
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