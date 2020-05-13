Экономика

17:11 13.05.2020

За период карантина «Новая почта» доставила украинцам свыше 32 тысяч посылок с медикаментами

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За период карантина «Новая почта» доставила украинцам свыше 32 тысяч посылок с медикаментами

Первые итоги работы сервиса почтовой доставки медикаментов из аптек и онлайн-магазинов демонстрируют большой спрос среди украинцев на эту услугу.
В течение первого месяца действия услуги — с 10 апреля, когда было опубликовано правительственное решение о разрешении почтовой пересылки медикаментов, по 10 мая — Новая почта доставила получателям свыше 32 тысяч отправлений с медицинскими препаратами. 
24% посылок, что составляет 7 651 отправку, были доставлены в села и небольшие поселки. 36% (11 591 посылка с лекарствами) — это заказы жителей городов. Остальные 40% посылок были доставлены получателям в Киеве и областных центрах — 12 836 отправлений.
«Вместе с нашими партнерами, среди которых уже больше полутора десятков крупных продавцов медикаментов, мы создали современный сервис, позволяющий покупателям быстро и удобно заказать онлайн нужные им медицинские препараты и получить их, оставаясь дома. Первый опыт таких почтовых доставок показал огромную востребованность этого сервиса в небольших селах и поселках, где люди отрезаны от качественного медицинского сервиса и лекарств: доступ к интернету и сервис Новой почты позволили им выбирать и получать нужные лекарства оперативно и за лучшую цену», — прокомментировал Александр Бульба, СЕО Новой почты.

К сервису Новой почты по доставке медикаментов присоединились крупнейшие специализированные агрегаторы, а также интернет-представительства традиционных сетевых аптек, таких как «Аптека 911».
На сайте Новой почты создан специальный раздел с полным перечнем партнеров – продавцов медикаментов. У них можно заказать лекарства с доставкой курьерами Новой почты до двери вашего дома, в ближайшее отделение или почтомат Новой почты.
Заказы можно оплачивать онлайн на сайтах продавцов или в приложении Новой почты, банковской карточкой или наличными непосредственно при получении в отделении, а курьеры Новой почты принимают для оплаты доставки и наличные, и банковские карточки. 

Теги: #нова_пошта #гумпомощь
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