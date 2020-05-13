Экономика

13:44 13.05.2020

Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

1 мин читать
Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом "антикризисный" законопроект 3329-д о поддержке налогоплательщиков во время ограничительных мер для борьбы с СOVID-19.

Законопроект поддержали 333 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"У нас была очень продолжительная дискуссия относительно освобождения медиков от НДФЛ... Мы нашли на комитете совместное решение, как сделать, чтобы не забирать эти средства у местных громад и поддержать врачей. Это предложение учтено. Также мы продлили ряд льгот", - сказал замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Помимо этого, закон продлевает мораторий на проверки и неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, в котором завершится карантин. В частности, закон временно освобождает от налога на доходы физических лиц доплаты заработных плат задействованных в борьбе с пандемией медработников, которые начислены с 1 мая по 30 июня 2020 года.

Кроме того, закон сокращает требования к минимальном размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Теги: #налоги #законопроект #рада #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 13.05.2020
Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

14:20 13.05.2020
Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

13:56 13.05.2020
Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

13:46 13.05.2020
Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

13:45 13.05.2020
Россияне в "самоизоляции" стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года

Россияне в "самоизоляции" стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года

13:39 13.05.2020
Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

13:19 13.05.2020
Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

12:23 13.05.2020
НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

12:21 13.05.2020
Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

11:56 13.05.2020
"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БАНКИ РАДА ЗАКОН

Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

БАТЬКИВЩИНА ТИМОШЕНКО БАНКИ

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

КИЕВ БЮДЖЕТ КЛИЧКО

Бюджет Киева потерял около 1,5 млрд грн из-за пандемии - Кличко

НАЦБАНК СМОЛИЙ СТАВКА

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

НАФТОГАЗ ВИТРЕНКО КАДРЫ

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

ПОСЛЕДНЕЕ

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

Бюджет Киева потерял около 1,5 млрд грн из-за пандемии - Кличко

Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики

Директор "Нафтогаза" Витренко заявил о сокращении его должности за борьбу с "Газпромом", раскритиковал Коболева

Премьер Украины заявляет о 6-мес. запасе продовольствия, отрицает необходимость ограничения экспорта, кроме гречки

Украина рассчитывает в 2020г на $10 млрд поддержки от разных финансовых институций - премьер

Количество безработных с начала карантина выросло на 197 тыс. человек - премьер

Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА