Экономика

12:58 13.05.2020

Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

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Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал главу Национального банка Якова Смолия за укрепление гривни в 2019 году и отсутствие дешевого кредитования.

"Анализ деятельности НБУ... вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, это удачное решение НБУ вопроса ажиотажного спроса на гривню в конце марта этого года - решение рыночными методами без административных мер, но с другой стороны - это неоправданное резкое укрепление курса гривни во второй половине 2019 года", - сказал Гетманцев с парламентской трибуны в среду.

"С одной стороны - самая низкая инфляция, которой НБУ удалось достичь в декабре прошлого года и на сегодня это 2,1%, сокращение учетной ставки до 13% в 2019-м и уже сегодня до 8% годовых с перспективой дальнейшего уменьшения, с другой стороны - это отсутствие дешевых кредитных ресурсов для украинского бизнеса", - добавил Гетманцев.

При этом он положительно оценил действия центробанка по валютной либерализации, отмены обязательной продажи валюты, повышение стабильности банковской системы.

"Деятельность НБУ вызывает много вопросов", - указал Гетманцев.

Теги: #нбу #гетманцев
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