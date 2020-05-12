"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

Компания "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Нова Пошта", расширяет способы доставки из Китая, протестировав доставку посылок с AliExpress автомобилем.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, на прошлой неделе грузовик с посылками AliExpress выехал из китайского города Урумчи и преодолел расстояние в почти 6 тыс. км, перед тем как 12 мая попал на сортировочную станцию в Киеве.

"Нова Пошта Глобал" отмечает, что это был первый подобный рейс, в автомобиле приехало 7467 посылок с AliExpress для клиентов "Новой Пошты".

"Тестовая отправка показала, что соблюсти запланированный срок доставки грузовиком реально. В целом путь из Урумчи в Варшаву занял шесть дней и еще два дня в Киев. Транзитное и таможенное оформление прошло быстро. Мы продолжаем внедрять технологию мультимодальной доставки и тестировать новые виды транспорта и маршруты для максимального ускорения сроков доставки для наших клиентов", - цитирует пресс-служба директора "Новой Пошты Глобал" Юрия Беневитского.

Доставлять посылки с AliExpress компания теперь сможет тремя возможными способами: самолетом, поездом и автомобилем.

Как сообщалось, компания "Нова Пошта Глобал" отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.