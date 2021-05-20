Экономика

13:08 20.05.2021

"Укрпошта" и китайская Cainiao внедрили трекинг для отправлений стоимостью до $2

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"Укрпошта" и китайская Cainiao внедрили трекинг для отправлений стоимостью до $2

АО "Укрпошта" и один из крупнейших мировых логистических операторов Cainiao (Китай, входит в группу Alibaba) оптимизировали IT-инфраструктуру и переводят отправления без трекинга на AliExpress в контролируемый формат, отмечается в сообщении на сайте украинского государственного почтового оператора в четверг.

Благодаря этому решению клиенты Укрпочты получают возможность отслеживать статус всех, в том числе недорогих товаров, без дополнительного повышения цены.

Все заказы имеют треккинговый номер в формате SK123456789LV и отслеживаются на всем пути, начиная от Китая и заканчивая Украиной; о поступления заказа в отделение клиент будет проинформирован SMS или Viber сообщением. Срок доставки с момента заказа до получения в Украине - 14-20 дней.

"Важно отметить, что в большинстве случаев для клиента доставка Cainiao Super Economy бесплатная, но при этом он получает быстрые сроки доставки, возможность трекинга на всех этапах и информирования о прибытии посылки в отделение. Мы хотим, чтобы украинские покупатели выбирали "Укрпошту" для доставки заказов из Китая, и в дальнейшем будем работать над улучшением сервиса", - прокомментировала директор департамента международных операций "Укрпошты" Юлия Павленко.

Ранее для пересылки товаров стоимостью до $2 использовался самый экономный способ - отправка без трекинга и SMS.

Теперь вместо простых писем "Укрпошта" будет использовать отправления с трекингом, что означает, что все отправления при выборе доставки Cainiao Super Economy с бесплатной доставкой будут отслеживаться в личном кабинете и приложения AliExpress и на сайте "Укрпошты".

"Украина стала одной из первых стран для AliExpress, в которой запущена услуга предоставления статусов отслеживания недорогих покупок. По данным аналитиков Cainiao, благодаря внедрению отслеживания посылок, количество недоставленных заказов снижается более чем в два раза", - отмечается в сообщении.

Укрпочта также обслуживает такие каналы доставки из AliExpress, как AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post. Доставка заказов с AliExpress осуществляется чартерными рейсами дважды в неделю.

Сроки доставки посылок из Китая составляют всего 14-20 дней.

Теги: #укрпошта #отправления #aliexpress
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