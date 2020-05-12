Экономика

12:34 12.05.2020

Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

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Украинские ТРЦ за время карантина потеряли около 7 млрд грн

 

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Украины за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы – более 50 млрд грн товарооборота, подсчитали в Украинском совете торговых центров (УСТЦ).

"По нашим оценкам, украинские ТРЦ за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений. Арендаторы украинских ТРЦ потеряли за два месяца более 50 млрд грн товарооборота. Пострадали также все обслуживающие компании. Те арендаторы, которые работали во время карантина (продуктовые магазины, средства связи), потеряли в оборотах от 15% (супермаркеты) до 50% и более (средства связи, зоотовары, бытовая химия и т.д.)", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава УСТЦ, операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.

Он отмечает, что массового оттока арендаторов пока не наблюдается, есть единичные случаи закрытия магазинов.

"В период, когда ТЦ закрыт и аренду не начисляют, нелогично расторгать договор аренды и бросать магазин, в который вложены большие деньги, потому что практически никаких затрат бизнес не несет. После начала работы, когда многие столкнуться с необходимостью платить в полном объеме аренду и зарплату, многие торговые предприятия могут закрыться", - предполагает Гаврюшин.

Он прогнозирует, что для слабых ТЦ это будет непростой год в плане вакантности и уровня арендных ставок. Доля свободных площадей в таких ТЦ может вырасти до 10-20%, тогда как успешные ТЦ будут оставаться заполненными.

"Я думаю, весь год мы будем медленно восстанавливаться и выйдем на докризисные показатели весной следующего года", - отмечает Гаврюшин.

Теги: #трц #финрезультат #устц #коронавирус
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