Экономика

14:32 11.05.2020

Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

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Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за предоставление кредитных каникул для малого и микробизнеса, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

Как сообщила пресс-служба главы государства об этом речь шла на традиционном селекторном совещании относительно предотвращения распространения коронавируса.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

"Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысбезработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом", - отмечено в пресс-релизе.

Теги: #кредиты #зеленский #бизнес
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