Экономика

11:46 08.05.2020

Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

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Тариф на э/э для населения остается неизменным – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной, заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе пятничного селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, трансляция которого ведется в YouTube.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала она.

Теги: #электроэнергия #буславец #тарифы
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