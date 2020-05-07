IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в ближайшие дни планирует официально запустить онлайн-продажи в Украине, говорится в официальном комментарии компании агентству "Интерфакс-Украина".

"IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует как можно скорее сделать ассортимент функциональных продуктов с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству украинцев. Сейчас мы активно работаем над выходом на украинский рынок через открытие интернет-магазина… Сейчас мы делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни официально запустить онлайн-продажи в Украине", - цитируется в комментарии руководитель IKEA в Украине Флориан Мелле.

По его словам, предварительный просмотр сайта доступен по адресу www.ikea.ua с актуальными на сегодня ценами и ассортиментом.

В то же время Мелле внимание, что информация о выходе IKEA на рынок Украины, обнародованная в четверг некоторыми украинскими СМИ, недостоверна.

"Эта информация была распространена через частные каналы в социальных сетях, она никоим образом не отражает официальную позицию компании", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Facebook была обнародована информация от имени координатора бизнес-клиентов IKEA Игоря Иуса о том, что IKEA подписала договор аренды с киевским ТРЦ Blockbuster Mall, однако в связи с эпидемией коронавируса дата открытия магазина пока не известна.

Ранее IKEA в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса. В частности, ранее компания сообщала о намерении запустить e-commerce в стране весной-2020.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ рассматривается альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом-2019 IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого – физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.