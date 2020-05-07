Экономика

17:03 07.05.2020

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

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Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Г-жа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", - говорится в заявлении Люнгмана в четверг.

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Южной Македонии.

На указанной должности она сменила Рона Ван Родена с 1 мая этого года, добавил постпред Фонда.

Теги: #украина #кадры #мвф
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