Экономика

16:10 07.05.2020

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

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Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

Металлургические заводы крупнейшей мировой сталелитейной компании ArcelorMittal в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем предприятие компании в Украине - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

"Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ ("рынок на сутки вперед"). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", - приводятся в релизе слова начальника управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению АМКР Олега Айко.

АМКР считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы. По мнению предприятия, существенные затраты по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции. Высокая цена на э/э становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно осложнена из-за падения цен на металлопрокат, а также из-за снижения количества продаж в условиях пандемии коронавируса, отмечается в релизе.

Компания указывает, что в настоящее время рынок мировой металлургии переживает крайне тяжелый период, что связано как с существенным падением цен на металлопродукцию, так и с ограничениями, с которыми столкнулся бизнес в связи с распространением COVID-19.

Айко указал, что у ArcelorMittal как международной корпорации есть возможность проанализировать цены на основное сырье и энергоресурсы в разных странах мира. По его словам, ежемесячно АМКР потребляет от 300 до 340 млн кВт-ч в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

ArcelorMittal призывает правительство Украины урегулировать ситуацию, связанную, по ее мнению, с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии.

"Это уже нанесло урон промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в "ArcelorMittal Кривой Рог", - резюмировал топ-менеджер.

На днях на высокую стоимость э/э пожаловалась трубно-колесная компания "Интерпайп".

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Согласно данным Оператора рынка, в апреле средневзвешенная цена на РСВ в Украине составила 1265,04 грн/МВт*ч, что на 9,1% ниже, чем в марте этого года.

На внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена электроэнергии в апреле снизилась на 9,7% – до 1228,62 грн/МВт*ч.

По итогам первых пяти дней мая средневзвешенные цены на РСВ и ВСР составили соответственно 1283,99 грн/МВт*ч и 1165,13 грн/МВт*ч.

Теги: #электроэнергия #arcelormittal
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