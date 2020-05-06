Экономика

15:46 06.05.2020

Еврокомиссия прогнозирует беспрецедентный экономический шок из-за последствий пандемии COVID-19

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Еврокомиссия прогнозирует беспрецедентный экономический шок из-за последствий пандемии COVID-19

Весенний экономический прогноз Еврокомиссии (ЕК), обнародованный в среду, обещает в 2020 году "рецессию исторического размаха".

"Европа переживает беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок. Масштабы рецессии и объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости, с которой могут отменяться меры изоляции, от значения таких услуг, как туризм в каждой (национальной) экономике, и финансовых ресурсов каждой страны", - заявил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

По его мнению, "такие различия представляют собой угрозу для единого рынка и зоны евро, но совместные и решительные действия на европейском уровне могут позволить ее смягчить".

"Мы должны показать себя на высоте этого вызова", - сказал еврокомиссар.

Представляя анализ ЕК на пресс-конференции в среду в Брюсселе, он назвал шесть ключевых выводов, вытекающих из весеннего прогноза на 2020 год.

Во-первых, по его словам, "теперь совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории".

Ожидается, что экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4% в этом году, и на 7,7% в зоне евро. Член ЕК уточнил, что это больше, чем в 2009 году, когда сокращение составило около 4,5%.

"В 2021 году мы ожидаем отскок на 6,1% в ЕС и на 6,3% в зоне евро. Этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери нынешнего года", - констатировал Джентилони.

Во-вторых, продолжил он, и рецессия, и восстановление будут неравномерными. За совокупными цифрами по ЕС и еврозоне скрываются значительные различия между странами.

В-третьих, инфляция также будет значительно слабее. "Ожидается, что в этом году потребительские цены значительно упадут, что отражает резкое ослабление спроса, а также резкое падение цен на нефть", - объяснил еврокомиссар.

В-четвертых, безработица будет расти, хотя политические меры будут стремиться ограничивать ее рост.

"Влияние пандемии будет ощущаться на рынке труда, что положит конец десятилетнему периоду улучшений", - предупредил Джентилони.

В-пятых, решительные и необходимые политические меры "приведут к росту государственного дефицита и государственного долга в 2020 году". Реакция государств на пандемию в виде фискальных мер, направленных на ограничение социального и экономического ущерба, неизбежно приведет к заметному ухудшению государственных финансов в этом году во всех государствах-членах, делают вывод в Еврокомиссии.

В-шестых, Джентилони указал на риски для ближайшей экономической перспективы из-за того, что экономическая активность в ЕС стремительно упала примерно на треть. Такой шок привел к ряду потрясений спроса, предложения, промышленного производства, инвестиций, торговли и потоков капитала.

"Тем не менее, как только пандемия окажется под контролем и меры по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены, европейская экономика должна начать восстанавливаться во второй половине этого года", - предположил член Еврокомиссии.

Однако, учитывая серьезность экономических последствий в этом году, экономика ЕС, согласно прогнозу, не должна полностью компенсировать эти потери в конце 2021 года. Объем производства в конце следующего года будет примерно на 3% ниже, чем предсказывалось в последнем осеннем прогнозе ЕК.

Отвечая на вопрос, почему Еврокомиссия выбрала из трех разрабатывавшихся сценариев развития экономики наиболее оптимистичный, Джентилони сказал, что он скорее назвал бы его базовым.

Один из двух более негативных сценариев построен на том, что последует вторая волна инфицирования и государства ЕС вернутся к изоляции, а другой - на том, что осенью или зимой произойдет настоящая повторная эпидемия, которая снова потребует очень жестких мер.

"Наш базовый сценарий основан на гипотезе, что, начиная с мая, мы приступим к постепенному выходу из изоляции с учетом местных особенностей. (...) Вы знаете, научный мир не представляет ясно, как будет развиваться ситуация, поэтому мы основываем наш прогноз на наиболее вероятной эволюции пандемии, то есть на ее постепенном исчезновении", - объяснил член ЕК по экономике.

Теги: #коронавирус #еврокомиссия #прогноз
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