Зеленский подписал закон о правовых основаниях для создания, функционирования и развития Геокадастра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который парламент принял 13 апреля 2020 года.

"Закон устанавливает правовые основания для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации", - сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что внедрение земельного рынка в Украине требует прозрачности. "В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций", - подчеркнул он.

Кроме того, закон открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Принятым 13 апреля законом "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" определяется, что информация из всех существующих в Украине информационных систем геопространственных данных объединяется в одну базу – Национальный геопортал, доступ к которому для всех желающих является бесплатным через Интернет. В условиях открытия рынка земли документ позволит выявить неточности и неполноту данных в Государственном земельном кадастре, обеспечить его наполнение актуальной информацией.

В пояснительной записке к законопроекту №2370 отмечалось, что в связи с прекращением платы за поиск, просмотр, копирование и распечатку сведений из Государственного земельного кадастра и обнародованием этих сведений в открытом доступе поступления в бюджет уменьшатся на 114,76 тыс. грн в год (по данным за 2018 год). Компенсировать это планируется за счет сокращения штата аппарата Госгеокадастра или его территориальных органов.

Реализация закона будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год. Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся геопространственные данные и метаданные.

Правительство ожидает, что Национальная инфраструктура пространственных данных будет способствовать дополнительному приросту ВВП страны в пределах 0,2-0,6%.

Законом предусмотрено создание "единого окна" по состоянию управления природными ресурсами, что будет способствовать экономии бюджетных средств, развитию территорий, усиления общественного контроля.