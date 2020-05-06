Экономика

14:00 06.05.2020

"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

2 мин читать
"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд грн. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств иным образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет для финансирования программ", - сказал он в ходе состоявшегося в среду заседания Кабинета министров.

Коболев также напомнил, что НАК еще в ноябре направил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в 2019 году, а также выкупил ОВГЗ на сумму $800 млн.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в недельный срок разработать механизмы привлечения части имеющихся у НАК средств через госбюджет на выполнение программ в сфере медицины и инфраструктуры, в частности, на строительство и реконструкцию приемных отделений больниц и поликлиник по всей стране на сумму минимум 6 млрд грн, а также на дорожное строительство.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.

Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

20:10 04.05.2020
В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

12:29 01.05.2020
Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

02:03 29.04.2020
"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

17:02 27.04.2020
"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

16:17 27.04.2020
"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

13:25 27.04.2020
Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

20:46 24.04.2020
Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

19:47 24.04.2020
"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ СМОЛИЙ ВЕРХОВНА РАДА

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

БЮДЖЕТ КОРОНАВИРУС МИНФИН

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ УКРАИНА КИТАЙ

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

ТУРИЗМ ОЛЕСЬКИВ

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

ТУРИЗМ ВВП

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

"Биосфера" запустила производство подгузников

Бюджетные расходы на борьбу с COVID-19 составили 1,8 млрд грн

Важно не потерять момент и суметь привлечь китайского туриста в Украину - глава Гостуризма

Глава Гостуризма выступает за предусмотрение в бюджете 200 млн грн на субсидирование для семей с низкими доходами для отдыха в Украине в 2020 году

Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

Согласование позиции по ВИЭ в рамках медиации на финальной стадии, есть надежда на сбалансированное решение – гендиректор ДТЭК

Украинский "Богдан" победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию

Кризис в энергетике нельзя решать за счет промышленности, иначе будет сокращение производства – финдиректор "Интерпайпа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА