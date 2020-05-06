Туризм может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив заявляет, что сфера туризма может занимать до 10% ВВП, если ею правильно управлять.

"Важно, что у руководства государства есть понимание важности развития туризма, который имеет огромный потенциал, и который может достигать до 10% ВВП, если им правильно управлять", - сказала Олеськив в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на данный момент идет формирования команды Агентства, которое в полном объеме должно заработать уже в мае.

"Я занимаюсь консолидацией усилий представителей отрасли, центральных и региональных органов власти, экспертов, наших международных партнеров, чтобы мы работали в едином русле. Очень важны общие с туристическим бизнесом наработки, как выйти из кризиса, это касается, в частности, законодательных изменений. В то же время, мы смотрим и как правильно двигаться дальше. Мы проводим встречи отельеров, туроператоров, работаем со многими министерствами и областями для выработки совместной стратегии по формированию у украинцев культуры путешествий по Украине", - отметила глава ведомства.

Олеськив считает, что прежде всего, необходимо поддержать предприятия туризма от банкротств в результате пандемии, так как состоялась фактическая остановка работы отрасли.

В связи с чем, она подчеркнула важность принятия законопроекта №3377.

"Мы учли и мировой опыт, и предложения от представителей отрасли. Его принятие является очень важным. Особенно, что касается части об отмене уплаты ЕСВ на наемных работников. Сегодня очень многие предприятий еще удерживают людей за счет добровольных отпусков, но, если ситуация с заболеванием не улучшится, то владельцы бизнеса будут вынуждены проводить сокращения персонала. Мы должны поддержать людей", - добавила Олеськив.

Кроме того, она обратила внимание на важность пункта законопроекта о нулевой ставке НДС на туристические услуги до конца 2020 года, что повлияет на уменьшение себестоимости и сделает путешествия более доступными для украинцев.

"Также задача - создать дополнительные возможности для отдыха украинцев после окончания ограничивающих мер - люди также много потеряли по деньгам. Сейчас поддержка внутреннего туризма - это "мейнстрим" для всех стран", - заявила глава Гостуризма.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №3279-д с поправками в государственный бюджет на 2020 год с учетом предложений комитета по вопросам бюджета и технико-юридическими правками, увеличив дефицит госбюджета с 2,1% до 7,5% ВВП из-за коронакризиса.

В частности, данными изменениями на текущий год полностью упразднено финансирование на развитие туристического потенциала Украины, которое составляло 240 млн грн.



Полный текст интервью с Олеськив будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"