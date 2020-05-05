Экономика

14:07 05.05.2020

Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

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Послы восьми вложившихся в "зеленую" энергетику Украины стран призвали не допустить невозврата инвестиций

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должна привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и соответствующими заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект меморандума был подготовлен в процессе медиации. При условии необходимой доброй воли с обеих сторон этот меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования", - говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Послы осознают, что электроэнергетический сектор Украины в настоящее время стоит перед серьезными вызовами, но призывают не вносить в законы и правила рынка необратимые изменения, которые не позволят инвесторам гарантированно вернуть свои инвестиции.

В тексте письма отмечается, что в настоящее время иностранные компании вложили уже больше $2 млрд инвестиций в развитие сектора возобновляемой энергетики Украины, что свидетельствует о доверии к выполнению страной своих регуляторных и законодательных обязательств.

В этой связи послы призвали не подрывать доверие инвесторов принятием решений, которые могут иметь краткосрочную выгоду, но вместе с тем негативные долгосрочные последствия для электроэнергетического сектора и для инвестиционного климата Украины в целом.

"Стоит также отметить, что ряд украинских проектов по возобновляемой энергетике были обеспечены гарантиями экспортного кредита, предоставленного зарубежными правительствами. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что любая односторонняя отмена правовых гарантий со стороны Украины может привести к тому, что предоставление государственных кредитных гарантий в будущем будет осуществляться с большим нежеланием", - говорится письме.

Ранее, во вторник, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет наработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.

"На этой неделе, в соответствии с решением антикризисного штаба, будет наработана рамка меморандума с соответствующими сценариями для дальнейшего рассмотрения премьер-министром вместе с инвесторами для того, чтобы мы заключили меморандум и на добровольной основе, без арбитражей договорились о показателях, чтобы все-таки мы сохранили за государством нормальный имидж инвестиционно привлекательного климата и решили возникшие на рынке вопросы", – сказала она.

Теги: #виэ #энергетика #инвесторы
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