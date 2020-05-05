Экономика

12:38 05.05.2020

"Укрзализныця" может начать выход из карантинного режима с запуска электричек - источник

1 мин читать
"Укрзализныця" может начать выход из карантинного режима с запуска электричек - источник

"Укрзализныця" может запустить электрички в качестве начала выхода из карантинного режима работы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в транспортной отрасли.

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.

При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

На данный момент информация о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина отсутствует.

Как сообщалось, правительство Украины с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса: Кабмин поддержал предложения Минэкономики расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.

До 11 мая также будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях Кабинета министров.

Теги: #карантин #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 05.05.2020
В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

В Киеве открылись три рынка после проверки Госпродпотребслужбой – мэр

12:06 05.05.2020
В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

В Киеве разрешили работу МАФов с едой с соблюдением требований безопасности

11:20 05.05.2020
Кабмин с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса

Кабмин с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса

23:33 04.05.2020
Нарушавшие карантин депутаты должны понести ответственность

Нарушавшие карантин депутаты должны понести ответственность

18:32 04.05.2020
Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

17:42 04.05.2020
Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

Зеленский: смягчение карантина будет поэтапным, полная отмена сейчас будет иметь шокирующие последствия – потенциально "плюс" 120 тыс. смертей до конца года

17:33 04.05.2020
В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

В Украине обнародованы для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для пользования зонами отдыха

17:13 04.05.2020
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для заведений общепита

16:44 04.05.2020
Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

Минздрав обнародовал для общественного обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для салонов красоты

16:23 04.05.2020
Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УКРАИНА ЗАНЯТОСТЬ БЕЗРАБОТИЦА

На май количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше по сравнению с прошлым годом - Госцентр занятости

НБУ УКРАИНЦЫ ВАЛЮТА

Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

НБУ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА КАДРЫ

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

УКРЭКСИМБАНК НБУ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

УЧЕТНАЯ СТАВКА НБУ

Половина членов Комитета монетарной политики НБУ допускает снижение учетной ставки ниже 7% к концу года

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

AB InBev Efes Украина выделяет 2,5 млн грн на проект поддержки пабов и ресторанов

На май количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше по сравнению с прошлым годом - Госцентр занятости

Украинцы в апреле продали наличной валюты на $50,9 млн больше, чем купили

Глава Минэкономики Украины обсудил с промышленниками необходимость назначения профильного замминистра

НГЗ заявляет о нормализации ситуации с растаможкой бокситов и стабилизации работы предприятия

Итальянские предприятия "Метинвеста" возобновили работу после приостановки из-за карантина

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель

Украина намерена более скурпулезно подходить к антидемпинговым расследованиям и локализации производства

Офису президента на данный момент неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка – Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА