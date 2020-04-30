Экономика

17:47 30.04.2020

Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в I квартале

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Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в I квартале

Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в первом квартале.

Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте прошлого года. Это самые медленные темпы подъема за три года.

Доля проблемных кредитов в общем объеме портфеля (NPL) на конец квартала составляла 1,44%, не изменившись за три месяца. Общий объем "плохих" долгов поднялся до 250,1 млрд юаней с 240,19 млрд юаней на конец 2019 года.

Чистая процентная маржа ICBC снизалась до 2,2% в марте с 2,24% в декабре. Чистый процентный доход вырос на 41% в годовом выражении - до 154,28 млрд юаней.

Чистая прибыль China Construction Bank Corp., второго по величине, выросла на 5,1% с 76,92 млрд юаней годом ранее и составила 80,86 млрд юаней ($11,42 млрд). Чистый процентный доход повысился на 6,7% и достиг 133,5 млрд юаней.

Чистая процентная маржа опустилась до 2,19% в марте с 2,26% на конец прошлого года, NPL банка остался на уровне 1,42%.

Agricultural Bank of China Ltd, третий по объему активов банк КНР, увеличил чистую прибыль в первом квартале на 4,8% - до 64,18 млрд юаней. NPL банка не изменился за последние три месяца - 1,4%.

Bank of China Ltd повысил чистую прибыль на 3,2% - до 52,583 млрд юаней ($7,43 млрд).

NPL четвертого по размерам банка вырос до 1,39% на конец первого квартала против 1,37% в декабре. Однако чистая процентная маржа сократилась до 1,8% с 1,84%.

Чистая прибыль Bank of Communications в январе-марте поднялась на 1,8% - до 21,45 млрд юаней. Чистый процентный доход сократился до 1,55% с 1,59% годом ранее.

Показатель NPL поднялся до 1,59% по сравнению с 1,47% на конец декабря.

Теги: #банки #китай
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