Экономика

16:32 30.04.2020

"Vodafone Украина" выкупил и аннулировал собственные евробонды на $690 тыс.

1 мин читать
"Vodafone Украина" выкупил и аннулировал собственные евробонды на $690 тыс.

Финансовое подразделение мобильного оператора компании "Vodafone Украина" (ВФ-Украина) VFU Funding PLC 23 апреля 2020 года в соответствии с условиями кредитных договоров выкупило и аннулировало еврооблигации на общую сумму $690 тыс., говорится в его сообщении на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, речь идет о бумагах, выпущенных по правилу 144А, на сумму $490 тыс. и бумагах, выпущенных в соответствии с Reg S, на $200 тыс.

Как сообщалось, в начале февраля "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило кредитный рейтинг "Vodafone Украина" на уровне "В", прогноз – "стабильный".

В конце 2019 года NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

В апреле 2019 года ПрАО "ВФ-Украина" выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети

Теги: #vodafone_украина #евробонды #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

"Vodafone Украина" предоставила 63 млн грн на борьбу с COVID-19 и поддержку украинцев на карантине

15:31 21.04.2020
"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

"Vodafone Украина" планирует запусить eSIM в конце июня

15:12 21.04.2020
"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

"Vodafone Украина" в 2019г увеличил доход на 25%, чистую прибыль на 45%

20:09 06.04.2020
Латвия разместила евробонды на 1 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19

Латвия разместила евробонды на 1 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19

16:46 02.04.2020
"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

12:00 02.04.2020
Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

Акционеры "Vodafone Украина" переизбрали набсовет, вывели из его состава двух членов

11:02 01.04.2020
"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

"Vodafone Украина" начислит медработникам дополнительные минуты и гигабайты

18:07 30.03.2020
"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

"Большая тройка" мобильных операторов отмечает рост голосового трафика, нагрузка на сети в пределах нормы

10:18 30.03.2020
Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

Собственник "Vodafone Украина" выделяет $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине

13:44 23.03.2020
"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОТУРАЕВ МЕДИА

Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

ЛАГАРД ЕС КОРОНАВИРУС ПРОГНОЗ ВВП

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

УКРЭКСИМБАНК УКРАВТОДОР ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАНШ ДОРОГА

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ СТАВКИ

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

ОБЩЕПИТ ПИТАНИЕ РЕСТОРАНЫ БИЗНЕС

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" провел изменения в набсовете

"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

Падение доходов на медиарынке составило 35% - Потураев

"Укрзализныця" своевременно выполняет обязательства по всем заимствованиям – и.о. главы компании

"Укрпошта" в I кв. получила 90 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12%

Лагард предупреждает о беспрецедентном спаде в еврозоне из-за коронавируса, ждет падения ВВП на 5-12% в 2020г

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

Из 30 тыс. заведений общественного питания в Украине, 12 тыс. ликвидированы из-за кризиса - нардеп Потураев

Экономика Италии вошла в рецессию в I квартале, безработица в марте неожиданно упала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА