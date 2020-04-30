Экономика

16:20 30.04.2020

"Укрпошта" в I кв. получила 90 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12%

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"Укрпошта" в I кв. получила 90 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12%

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-марта 2020 года возрос на 12,3% по сравнению аналогичным периодом 2019 года - до 2,1 млрд грн.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, в первом квартале "Укрпошта" получила 89,5 млн грн чистой прибыли (221,4 млн грн чистой прибыли в первом квартале 2019 года).

Как сообщалось, АО "Укрпошта" в 2020 году намерено увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн. Прибыль планирует увеличить на 12% - до 1,7 млрд грн соответственно.

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2019 году увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта #финрезультат
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