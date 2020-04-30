Экономика

15:09 30.04.2020

ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

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ЕЦБ сохранил ключевые ставки, объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Новая программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии (PELTRO), объявленная европейским ЦБ, призвана поддержать объемы ликвидности в финансовой системе еврозоны и способствовать обеспечению спокойного функционирования денежных рынков, отмечается в сообщении ЕЦБ. Центробанк приступит к реализации этой программы в мае 2020 года.

Тем временем, условия уже действующей программы TLTRO III были смягчены, ставка по кредитам в рамках этой программы будет на 50 базисных пунктов (б.п.) ниже ставки по депозитам, сообщил ЕЦБ.

Кроме того, европейский Центробанк пообещал продолжать выкуп облигаций в рамках программы PEPP до тех пор, пока он не придет к заключению, что "кризис, вызванный пандемией коронавируса, подошел к концу, и, в любом случае, до конца текущего года".

"Совет управляющих ЕЦБ полностью готов увеличить объем PEPP и скорректировать ее параметры, - отмечается в пресс-релизе. - ЕЦБ по-прежнему готов корректировать все имеющиеся у него инструменты для обеспечения устойчивого движения инфляции в еврозоне к целевому показателю".

Президент ЕЦБ Кристин Лагард начнет пресс-конференцию по итогам прошедшего в четверг заседания в 15:30 кв.

Теги: #ецб #ставки
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