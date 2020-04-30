Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

Беларусь с 1 мая 2020 года снижает в 7,7 раза экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства от 29 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба совета министров.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $52 до $6,8 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $15,6 до $2 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись с 1 апреля 2020 года - тогда они были снижены на 22,3% после снижения на 14,8% с 1 марта 2020 года.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.