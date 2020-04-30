Экономика

09:58 30.04.2020

Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 26,9%

2 мин читать
Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 26,9%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-марте 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 600,7 млн грн, что на 127,2 млн грн, или на 26,9%, больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

"Совокупный размер оплаченного налога на прибыль небанковскими финансовыми учреждениями, по данным казначейства, по сравнению с аналогичным показателем банков составил 54,7%. При этом активы небанковских финансовых учреждений относительно активов банков составили около 15%", - подчеркнул он.

Он также отметил, что большая часть (67,5%) налога на прибыль пришлась на страховые компании, у которых темп роста этого показателя составил 8,8%. В то же время другие финучреждения, в частности, финкомпании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 94,5%.

По его мнению, снятие моратория на проверки и активные регуляторные действия по очищению рынка небанковских финансовых услуг в первом квартале 2020 года обеспечили выведение 33 слабых и ненадежных игроков, что составило около 2% количества поднадзорных Нацкомфинуслуг субъектов.

В ходе надзорной деятельности из Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 14 финансовых компаний, девять страховых компаний, шесть ломбардов, четыре лизингодателя, по два негосударственных пенсионных фонда и кредитных союза, один страховой брокер.

По мнению Залетова, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы на динамику предоставления небанковских финансовых услуг. Поэтому ожидается снижение объемов фискальных поступлений уже по итогам первого полугодия текущего года. Для выравнивания ситуации необходимы антикризисные действия, направленные на расширение инструментов фондирования небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, а также на стимулирование спроса на услуги, ориентированные на социальные нужды населения и поддержку малого и среднего бизнеса.

Теги: #налоги #финучреждения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 27.04.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

18:44 23.04.2020
НКМЗ отказался от налоговых каникул для поддержки Краматорска

НКМЗ отказался от налоговых каникул для поддержки Краматорска

20:41 16.04.2020
Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12\12

Гройсман предлагает принять программу гибкой отсрочки налоговых платежей для бизнеса 12\12

14:25 15.04.2020
"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

"Метинвест" отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия на более чем 50 млн грн

17:34 14.04.2020
Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

20:26 13.04.2020
В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

В Раде разрабатывают пакет изменений в налоговое законодательство Украины для поддержки определенных отраслей экономики

20:54 30.03.2020
Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

Рада повысила годовые лимиты для "единщиков"

13:44 23.03.2020
"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

"Vodafone Украина" отказался от налоговых каникул с целью поддержки местных бюджетов

12:29 19.03.2020
Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения

Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения

11:55 18.03.2020
Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Дубилет инициирует смелую налоговую реформу и замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

МВФ предупредил о возможных проблемах в случае законодательного посягательства на независимость НАБУ

"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Газпром исправит счета за газ для PGNiG после решения суда

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Беларусь с мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в 7,7 раза

Нефть продолжает дорожать на признаках восстановления спроса, Brent - $25 за баррель

ЕЦБ увеличит программу выкупа активов на 500 млрд евро на заседании в четверг, не станет менять ставки

Экономике США потребуются дополнительные средства

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

Участники зернового рынка готовы использовать деривативы, как инструмент хеджирования рисков – исследование USAID

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА