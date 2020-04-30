Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 26,9%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-марте 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 600,7 млн грн, что на 127,2 млн грн, или на 26,9%, больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

"Совокупный размер оплаченного налога на прибыль небанковскими финансовыми учреждениями, по данным казначейства, по сравнению с аналогичным показателем банков составил 54,7%. При этом активы небанковских финансовых учреждений относительно активов банков составили около 15%", - подчеркнул он.

Он также отметил, что большая часть (67,5%) налога на прибыль пришлась на страховые компании, у которых темп роста этого показателя составил 8,8%. В то же время другие финучреждения, в частности, финкомпании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 94,5%.

По его мнению, снятие моратория на проверки и активные регуляторные действия по очищению рынка небанковских финансовых услуг в первом квартале 2020 года обеспечили выведение 33 слабых и ненадежных игроков, что составило около 2% количества поднадзорных Нацкомфинуслуг субъектов.

В ходе надзорной деятельности из Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 14 финансовых компаний, девять страховых компаний, шесть ломбардов, четыре лизингодателя, по два негосударственных пенсионных фонда и кредитных союза, один страховой брокер.

По мнению Залетова, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы на динамику предоставления небанковских финансовых услуг. Поэтому ожидается снижение объемов фискальных поступлений уже по итогам первого полугодия текущего года. Для выравнивания ситуации необходимы антикризисные действия, направленные на расширение инструментов фондирования небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, а также на стимулирование спроса на услуги, ориентированные на социальные нужды населения и поддержку малого и среднего бизнеса.