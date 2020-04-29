Экономика

16:23 29.04.2020

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

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Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Руководителем Госналоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу укажу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - сказал Марченко в ходе пресс-брифинга в среду.

В то же время министр сообщил, что через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

"Налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение доходной части бюджета. Но это не должно происходить за счет давления на бизнес", - указал Марченко.

Он также подтвердил, что главой Госаудиторской службы назначен экс-замминистра финансов Геннадий Плис.

Теги: #контракт #кадры #любченко #минфин
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