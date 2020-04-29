"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

Группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что на 51,7 млрд грн или в 5,5 раз больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении компании в ночь на среду.

"В 2019 году мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. "Нафтогаз" получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанными с арбитражем (по транзитному контракту с "Газпромом" – ИФ)", - приводится в релизе комментарий финансового директора группы Питер ван Дрила.

Чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза – до 2,58 млрд грн.

"Нафтогаз" напоминает, что сумма компенсации "Газпрома" до налогообложения составила $2,9 млрд, или 68 млрд грн, из которой бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год по сравнению с 20 млрд грн дивидендов в прошлом году (из которых 8,8 млрд грн – промежуточные дивиденды за 2019 год).

Согласно отчету группы, ее выручка в минувшем году снизилась на 19% -- до 1149,78 млрд грн, валовый убыток – на 29,9%, до 43,09 млрд грн, а операционный убыток упал в 3,4 раза – до 8,27 млрд грн.

Показатель EBITDA "Нафтогаза" в 2019 году сократился на 28,5% -- до 65 млрд грн, капитальные инвестиции уменьшились на 10,1% -- до 24,9 млрд грн, а чистый долг сократился на 1,4% - до 42,6 млрд грн.

"Нафтогаз" уточнил, что чистый операционный денежный поток увеличился с 71,6 млрд грн до 110 млрд грн, а свободный денежный поток – 45,7 млрд грн до 85 млрд грн.

"В 4 квартале 2019г. произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году", - отметил финдиректор Дрил.

По его словам, менеджмент группы определил направления снижения затрат и будет придерживаться платежной дисциплины. "Нафтогаз имеет сравнительно низкое соотношение долга к капиталу (10,8% на конец года – ИФ) и хорошо подготовлен к рыночному спаду", - подчеркнул финдиректор.

Среди основных достижений 2019 года "Нафтогаз" также назвал успешное завершение отделения функции оператора газотранспортной системы, заключение нового пятилетнего контракт на транзит газа с "Газпромом" с гарантированными доходами и поступлениями в валюте и выпуск еврооблигаций на $835 млн и EUR600 млн.